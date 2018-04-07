За капитана "Норда" внесли залог, а других моряков отпустили

На Украине адвокаты внесли залог, требуемый судом для освобождения из-под стражи капитана российского рыболовного судна "Норд", который украинские пограничники задержали в Азовском море.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", залог был внесен еще в пятницу, однако в связи с выходными деньги пока не поступили на счет суда. Адвокаты рассчитывают, что Владимир Горбенко будет освобожден 10 апреля. Он останется в статусе подозреваемого по статье о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию с целью нанесения вреда интересам Украины. По этой статье капитану грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Других девять моряков сейнера, приписанного к порту Керчи в аннексированном Россией Крыму, суд оштрафовал в административном порядке за нарушение порядка въезда в Крым и отпустил на свободу. Как сообщила компания-владелец сейнера, они находятся в Мариуполе. С них взято обязательство явиться на будущей неделе на допрос по делу капитана.

Госпогранслужба Украины задержала сейнер с десятью членами экипажа 25 марта в Азовском море. Само судно по решению суда сейчас находится в порту украинского Бердянска. Москва требует от Киева немедленно отпустить экипаж "Норда" и заявляет о его невиновности.