Девять палестинцев погибли в столкновениях на границе с Израилем

Девять палестинцев погибли в пятницу в результате столкновений с израильскими военными на границе Израиля и сектора Газа.

Палестинцы утверждают, что среди убитых – журналист и 16-летний подросток.

Израильские военные использовали слезоточивый газ и резиновые пули, а в некоторых случаях и открывали огонь по палестинцам, которые пытались прорваться через границу и атаковали пограничников камнями. В столкновениях участвовали тысячи людей. Сообщается о нескольких сотнях пострадавших палестинцев.

Это уже вторая подобная акция в рамках так называемого "Великого марша возвращения", поддержанного контролирующей Газу группировкой ХАМАС. Ранее в столкновениях погибли около 20 палестинцев.

В ведомстве ООН по правам человека обвиняют Израиль в чрезмерном применении силы и призывают к расследованию инцидентов, Израиль отвергает обвинения.