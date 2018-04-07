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В Канаде автобус с хоккеистами попал в аварию. Погибли 14 человек

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

В результате автокатастрофы в канадской провинции Саскачеван погибли 14 человек, большинство из которых – игроки молодежной хоккейной команды "Гумбольдт Бронкос. По данным Би-би-си, автобус, который вез их на матч с "Нипавин Хоукс", столкнулся с грузовиком. Самому младшему из погибших было 16 лет.

Сообщается, что еще 14 человек госпитализированы.

Свои соболезнования родственникам погибших уже выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В церкви городка Нипавин организован гуманитарный центр для семей пострадавших в аварии.

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