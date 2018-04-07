CNN: Трамп начал подготовку к беседе с прокурором Мюллером

Президент США Дональд Трамп начал подготовку к беседе со специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует факты вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Источник подчеркнул, что речь идет о "ранних фазах" подготовки - Трамп обсуждал со своими юристами темы, которые может поднять Мюллер во время беседы. Президент пока не дал своего формального согласия побеседовать со специальным прокурором, а команда Мюллера официально не приглашала его на такую беседу.

Ранее Трамп, однако, заявлял, что "с радостью" ответит на вопросы Мюллера, подчеркнув, что никакого "сговора" между сотрудниками его предвыборного штаба и Россией - подозрения о котором высказывают оппоненты президента - не было. При этом Трамп нередко и подвергал расследование критике, называя его "охотой на ведьм".

По данным CNN, юристы Трампа пока не пришли к согласию о том, рекомендовать ли президенту беседовать с Мюллером. В такой беседе теоретически таится угроза - если спецпрокурор посчитает показания президента недостоверными, Трампа могут обвинить во лжи сотрудникам ФБР.

Именно по такому обвинению на неделе был осужден первый подозреваемый по делу о российском вмешательстве - нидерландский юрист Алекс ван дер Цванн.

Обвинения пока предъявлены около 20 лицам, в том числе бывшему начальнику штаба Трампа Полу Манафорту и гражданам России - сотрудникам так называемой "фабрики Интернет-троллей". В числе обвинений, однако, нет "сговора" между командой Трампа и Россией.