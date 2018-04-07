Sky News: Сергей Скрипаль "пришел в себя и может говорить"

Посол России в Великобритании Александр Яковенко направил в британское министерство иностранных дел просьбу об организации его встречи с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. Как заявили в российском посольстве, посол хочет обсудить с Джонсоном расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также "весь комплекс двусторонних отношений".

В МИД Британии подтвердили получение запроса и обещали ответить на него в установленном порядке.

Британско-российские отношения резко обострились после покушения на бывшего агента ГРУ Скрипаля, ответственность за которое Лондон возложил на Россию. Были высланы 23 российских дипломата, эту меру поддержало, выслав определенное число российских дипломатов, более 20 стран.

Больница в Солсбери, в которой лечится Скрипаль после отравления 4 марта, в пятницу сообщила об улучшении его состояния. По данным Sky News, бывший двойной агент уже пришел в себя и может говорить. Телеканал не исключает, что вскоре он сможет дать показания по своему делу. Ранее пришла в себя и его дочь Юлия.

В пятницу стало известно, что британские власти отказали в визе родственнице Скрипаля Виктории. Ряд пунктов ее анкеты показались британскому посольству в Москве подозрительными. В Британии опасаются, что родственницу Скрипаля может использовать в своих целях Кремль.