"Такая у нас политика": сторонников Навального исключают из вузов

Сторонника Навального в Смоленске Сергея Командирова отчислили из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС). Формальная причина отчисления – несвоевременная оплата обучения. Но Командиров уверен, что из академии его выгнали из-за поддержки кампании Навального.

– В марте этого года в нашем вузе была встреча учащихся с начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смоленска Максимом Азаровым и руководителем Ленинского района Смоленска Александром Жбановым. Я задал Азарову вопрос о больших зарплатах чиновников и коррупции, – рассказывает Сергей Командиров Радио Свобода, – я подкрепил свой вопрос фактами. Аудитория мне аплодировала. Директору смоленского филиала РАНХиГС, которая сидела во время встречи в зале, это не понравилось. У нее было такое выражение лица, будто она с трудом сдерживает злость. Мол, приличный вуз, нормально контачит с властями, а тут некоторые кидаются вопросами о коррупции. А 15 марта мы с товарищем пошли раздавать листовки, агитирующие за забастовку избирателей. В центре города увидели на улице группу депутатовидных людей и дали им листовки. Среди этих людей был тот самый Жбанов. Я не узнал Жбанова, а он меня, видимо, запомнил.

Приличный вуз, нормально контачит с властями, а тут некоторые кидаются вопросами о коррупции

Мы прошли мимо здания администрации области и нас остановили полицейские. Мы долго с ними спорили, но нас задержали и увезли в участок. Потом выяснилось, что Жбанов написал на нас заявление. В обед следующего дня нас увезли судить по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ "Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". Нас обвиняли в незаконном проведении пикета. Необоснованно, потому что мы все время перемещались, на месте не стояли. Удивительно, но суд нас оправдал. Но во время суда мне сообщили, что нужно срочно платить за учебу, иначе меня отчислят. 16 марта студентов, которые не оплатили учебу, собрали в кабинете и сказали, что они должны немедленно перечислить деньги.

– Почему вы вовремя не перечислили вузу деньги?

Доход в общей сложности – тридцать тысяч рублей, минус коммуналка. Плата за обучение – пятьдесят тысяч рублей в год.

– Оплата 25 января должна была быть. Отсрочка дает время до 25 февраля, но ее продлили до 12 марта всем студентам. В моей семье финансовые трудности. Доход в общей сложности – тридцать тысяч рублей, минус коммуналка. Плата за обучение – пятьдесят тысяч рублей в год. Деньги на учебу мама нашла только в марте. В это время моего отца свалил инфаркт. Очень тяжелый сейчас период для семьи. 16 марта мама перечислили деньги, я принес в администрацию вуза чек. А мне дали приказ об отчислении. Датирован он был задним числом.

– Какие у вас основания считать, что вас отчислили по политическим причинам?

– Я не спорю, что затянул оплату, но по уважительной причине. Обычно в таких ситуациях вуз проявляет лояльность. Наш вуз вообще отличается большой лояльностью к студентам. Я знаю, что других студентов, которые не смогли вовремя перечислить деньги, отчислять не стали. Более того, мне написала выпускница академии, что за четыре года, пока она училась, никого за несвоевременную оплату не отчислили, а некоторые студенты платили аж накануне государственных экзаменов. Люди из моего вуза на анонимных условиях говорили, что директору филиала академии звонили из администрации президента. Рассказывали, что директор ездила в МВД беседовать обо мне. Директора спрашивали, почему по городу с листовками Навального гуляют студенты президентской академии. Получается, что отчислили за несвоевременную плату только меня, потому что только я нашем вузе поддерживал Навального. Я регулярно делал фоторепортажи о работе нашего штаба, раздавал листовки. Я знаю, что других студентов возмутило мое отчисление. Даже студенты, не поддерживающие Навального, говорят, что так поступать нельзя.

​– Вам когда-либо сотрудники вуза угрожали отчислением за то, что вы поддерживаете Навального?

– Директор в личной беседе говорила, что политика тут ни при чем, я нарушил пункт договора, поэтому отчислен. Они не угрожали, а поступили умно, поэтому я даже в суде свое отчисление оспорить не могу.

– Что вы дальше собираетесь делать?

– Обидно, конечно, что меня отчислили за несколько месяцев до получения диплома. Очень много в учебу было вложено труда и большое количество денег, по меркам нашей семьи. Но я думаю, что не пропаду: знания важнее, чем корочки. Кроме того, мне нравится фотографировать, буду двигаться в этом направлении.

Директор Смоленского филиала РАНХиГС Инна Тимофеева ничего не ответила на письменный запрос Радио Свобода.

В пресс-службе Смоленского филиала РАНХиГС корреспонденту "7x7" сообщили, что приказ об отчислении подписали 14 марта 2018 года, причиной стала "просрочка оплаты стоимости обучения без уважительных причин на срок свыше 1 месяца с момента истечения срока, установленного договором".

– Информация о том, что он (Командиров) оплатил обучение в последний возможный день, не соответствует действительности, так как оплата поступила гораздо позже подписанного приказа об отчислении, — сказали в пресс-службе вуза.

Сторонник Навального в Петербурге Артём Павлов написал обращение в приемную Смоленского отделения РАНХиГС. В ответ он получил из академии ответ, что Командиров "был отчислен за просрочку оплаты стоимости обучения без уважительный причин на срок свыше месяца. Одним приказом было отчислено 6 человек, из них 4 человека за просрочку стоимости обучения".

Недавно стало известно, что другой сторонник Навального Михаил Файзрахманов добился восстановления в Забайкальском государственном университете. Файзрахманову, координатору штаба Навального в Чите, удалось обжаловать отчисление из магистратуры факультета технологии, транспорта и связи в краевом суде Забайкалья. Вот что он рассказывает о своем отчислении и восстановлении:

– В начале этого учебного года по разным причинам мне приходилось пропускать лекции. Учебу я не забросил и прогулов было немного. Через два месяца после начала обучения, в октябре 2017 года, мне позвонили из деканата и сказали, что есть представление к отчислению меня и еще двух студентов, которых в глаза никто не видел с начала учебного года. Я пришел в деканат и получил бумагу, где дословно было написано: “Отчислен по причине того, что не приступил к занятиям”. Прислал это представление заведующий кафедрой, где я обучался. Я поговорил с деканом и записал разговор на диктофон. Я сказал декану, что отчисление возможно, если есть академическая задолженность. Сессия еще не наступила, значит, оснований для отчисления нет. Я много раз предлагал декану в срочном порядке выполнить дополнительные задания, чтобы закрыть пропуски занятий. Мне ответили, что университет готовится к предстоящей аккредитации в конце этого года. Декан сказал, что мое отчисление – это "подчистка"... непонятно чего. В процессе личной беседы декан прогулы даже не упоминал. Он сказал, что отчисляет меня, потому что "такая у нас политика сейчас".

Декан сказал, что мое отчисление это "подчистка"... непонятно чего.

К сожалению, суд не приобщил эту аудио запись к материалам дела. У нас есть информация, что в вуз приходили дядечки из полиции. Они интересовались студентом Файзрахмановым. После того, как я получил представление к отчислению, мне позвонили из военкомата, как-будто они ждали этого момента. Сказали, что меня объявили в розыск и игнорировали мои слова, что я негоден к военной службе по состоянию здоровья.

Кроме того, в 2017 году я был одним из организаторов митинга 12 июня. Тогда завкафедрой мне сказал, что не надо отвлекаться на митинги. В общем, у меня создалось полное ощущение, что меня отчислили по принципу: был бы человек, а дело найдется. Я предлагал администрации вуза дать возможность взять академический отпуск, но на компромиссы вуз не шел. Тогда мы обратились в суд. В суде первой инстанции, в Ингодинском районном суде Читы, мы предоставили свои аргументы. Во-первых, отсутствие академической задолженности. Во-вторых, вуз многократно нарушил процедуру моего отчисления. Например, у меня не было запрошено объяснение причин пропуска занятий. Некоторые документы были составлены задним числом. После первого суда по совету судьи мы передали в вуз мировое соглашение, но администрация от него отказалась.

На первом заседании судья сначала была на нашей стороне. И прямо говорила, что аргументы ответчика выглядят неубедительно. На второе заседание пришел весь состав моей кафедры, чтобы дать показания против меня. Преподаватели говорили, что они меня не видели на лекциях или не помнят, сомневаются, приходил ли я на занятия. Одногруппники могли бы подтвердить мою правоту, но они в суд не пришли, потому что решили, что нефиг связываться, нам потом хуже будет. На втором заседании судья почему-то перешла на сторону ответчика и решила, что я был отчислен на законных основаниях. Мы подали жалобу на это решение суда. В краевом суде прошло два заседания. Судья вынесла решение, что вести разговоры о том добросовестный я студент или нет совершенно бесполезно, потому что есть факт неправомерного отчисления. Я сейчас подал заявление на академический отпуск, потому что из-за незаконного отчисления я пропустил много занятий. Учиться начну осенью этого года, - рассказал Михаил Файзрахманов.