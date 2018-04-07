El Mundo: Пучдемон рассматривал возможность уехать в Россию

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, экстрадиции которого добивается Испания, рассматривал возможность отправиться в Россию, чтобы укрыться от преследования. Это утверждает испанская газета El Mundo со ссылкой на собственные источники.
Как пишет газета, Пучдемон в конце марта, находясь в Хельсинки, узнал о том, что в Испании выдан европейский ордер на его арест. Он рассматривал возможность выехать в Россию, которая граничит с Финляндией, однако предпочел попытку вернуться в Бельгию, где он с конца прошлого года живет в эмиграции, по суше на автомобиле. Пучдемон через Швецию и Данию доехал до Германии, где был задержан.
Суд в Германии отказался экстрадировать Пучдемона по статье о "мятеже", однако ему по-прежнему грозит выдача в Испанию по статье о растрате госсредств. Пучдемон освобожден под залог, он не должен покидать пределы Германии.
В субботу каталонский лидер на пресс-конференции в Берлине заявил, что намерен во время процесса по делу об экстрадиции жить в столице Германии, а впоследствии, если получит такое разрешение, вернуться в Бельгию. Он вновь призвал власти Испании к "диалогу" с каталонскими политиками. Сообщения о возможном отъезде в Россию Пучдемон не комментировал.
В Испании Пучдемона обвиняют в мятеже в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. После принятия каталонским парламентом декларации независимости он был распущен, однако новые выборы вновь дали перевес сторонникам независимости.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.