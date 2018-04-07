El Mundo: Пучдемон рассматривал возможность уехать в Россию

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, экстрадиции которого добивается Испания, рассматривал возможность отправиться в Россию, чтобы укрыться от преследования. Это утверждает испанская газета El Mundo со ссылкой на собственные источники.

Как пишет газета, Пучдемон в конце марта, находясь в Хельсинки, узнал о том, что в Испании выдан европейский ордер на его арест. Он рассматривал возможность выехать в Россию, которая граничит с Финляндией, однако предпочел попытку вернуться в Бельгию, где он с конца прошлого года живет в эмиграции, по суше на автомобиле. Пучдемон через Швецию и Данию доехал до Германии, где был задержан.

Суд в Германии отказался экстрадировать Пучдемона по статье о "мятеже", однако ему по-прежнему грозит выдача в Испанию по статье о растрате госсредств. Пучдемон освобожден под залог, он не должен покидать пределы Германии.

В субботу каталонский лидер на пресс-конференции в Берлине заявил, что намерен во время процесса по делу об экстрадиции жить в столице Германии, а впоследствии, если получит такое разрешение, вернуться в Бельгию. Он вновь призвал власти Испании к "диалогу" с каталонскими политиками. Сообщения о возможном отъезде в Россию Пучдемон не комментировал.

В Испании Пучдемона обвиняют в мятеже в связи с проведением референдума о независимости Каталонии, который Мадрид признал незаконным. После принятия каталонским парламентом декларации независимости он был распущен, однако новые выборы вновь дали перевес сторонникам независимости.