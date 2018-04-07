Вашингтон провозгласил "нулевую терпимость" к нелегальным мигрантам

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий прекратить практику, известную под названием "поймал – освободи".

Президент предписал Министерству внутренней безопасности в координации с иными агентствами, через 45 дней подготовить отчет с описанием всех мер, которые были предприняты для выполнения этого распоряжения.

Трамп также приказал министру обороны США Джиму Мэттису подготовить список военных объектов, которые возможно использовать для содержания нелегальных иммигрантов под стражей.

До настоящего времени иммигранты, которые находились на территории США незаконно, после задержания правоохранительными органами получали возможность ожидать рассмотрения своего дела судом, оставаясь на свободе.