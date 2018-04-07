США и Северная Корея готовят встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына

США и Северная Корея ведут секретные прямые переговоры об организации встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Несколько представителей администрации США сообщили американскому телеканалу CNN, что на подготовительных переговорах заметен прогресс.

Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео и специальная группа его сотрудников разрабатывают меры для обеспечения саммита. Официальные представители американского и северокореского разведывательных ведомств несколько раз имели контакты и один раз встретились на территории третьей страны, обсуждая место будущей встречи Дональна Трампа и Ким Чен Ына.

Телеканал CNN отмечает, что, несмотря на отсутствие официального приглашения Трампу со стороны лидера КНДР, представители Ким Чен Ына подтвердили готовность Пхеньяна обсудить с главой Белого дома, вопросы ядерного разоружения на Корейском полуострове.

Северная Корея, по данным источника CNN, хотела бы провести встречу на своей территории, в Пхеньяне. Однако, позиция Вашингтона по этому вопросу пока неизвестна. Среди возможных иных мест саммита США - КНДР называется и столица Монголии Улан-Батор. Что касается времени встречи Трампа с Ким Чен Ыном, то официальные представители вашингтонской администрации считают, что речь может идти о конце мая или июне этого года. Принципиальное согласие обеих сторон на встречу в верхах было выражено вскоре после зимних Олипийских игр в Пхёнчхане. Именно после Олимпиады Вашингтон и Пхеньяна отказались от недавней резкой враждебной риторики и взаимных военных угроз.