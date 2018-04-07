Украина надеется на скорое проведение встречи "нормандской четвёрки"

Украина готова к встрече министров иностранных дел стран "нормандской четверки", но при условии, что в повестку будет включены вопросы безопасности, освобождения пленных и размещения миротворцев на территории Донбасса, которую контролируют сепаратистов. Такое заявление сделал глава МИД Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала "Интер".

Климкин сообщил, что обсуждает планы встречи "четвёрки" с главами МИД Германии и Франции, вырабатывая позицию, которую можно предложить России. По словам украинского министра, если в повестку удастся включить три вопроса – о безопасности, о пленных и о миротворцах, то можно надеяться, что втреча состоится, пишет "Немецкая волна".

Ранее в СМИ появилась информация, что в мае в Ахене (ФРГ) может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению миротворцев в Донбассе. Предыдущая встреча глав МИД "нормандской четверки" состоялась в Минске 29 ноября 2016 года.