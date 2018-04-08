США встревожены новыми сообщениями о применении химоружия в Сирии

Соединенные Штаты внимательно следят за "очень тревожными" сообщениями о возможном новом использовании химического оружия сирийскими правительственными силами и заявляют, что Россия будет нести ответственность за них, если нападения будут подтверждены. "История использования химического оружия режимом Асада против собственного народа не оспаривается", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт от 7 апреля.

"Россия с ее непоколебимой поддержкой режима Асада в конечном итоге несет ответственность за жестокое нападение на бесчисленных сирийцев с применением химического оружия", - заявила пресс-секретарь. "Защищая свою союзницу Сирию, Россия нарушила свои обязательства перед Организацией Объединенных Наций в качестве гаранта рамочного соглашения по химоружию в Сирии". Она добавила, что "Соединенные Штаты призывают Россию немедленно прекратить эту безоговорочную поддержку и работать с международным сообществом, чтобы предотвратить дальнейшие, варварские нападения с приминением химического оружия".

Эти высказывания пресс-секретаря Госдепартамента были сделаны после того, как сирийские повстанцы и международные группы помощи 7 апреля обвинили правительственные силы Асада в том, что они сбросили бомбу с ядовитыми химикатами на гражданских лиц в восточной части Гуты, в осажденном пригороде Дамаска. Сирийское американское медицинское общество (SAMS), группа медицинской помощи, также утверждало, что хлорная бомба попала в больницу в Думе, убив шесть человек, и что вторая атака с использованием нервно-паралитических веществ, включая специальный отравляющий газ, попала в другое здание.

Вице-президент SAMS Базель Терманини, находящийся в США, сообщил агентству Reuters, что число погибших в результате химических нападений достигло, по меньшей мере, 35 человек. "Мы связываемся с ООН и американским правительством и правительствами европейских стран", - сказал он по телефону. Сирийская гражданская оборона, известная как "белые каски", также заявила о химическом нападении. Reuters сообщает, что не имел возможности подтвердить эту информацию из незвисимых источников.