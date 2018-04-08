Ответил за Скрипаля. Вместе с дипломатами выслали директора колледжа

В рамках ответных мер на высылку российских дипломатов из России выслан директор Французского университетского колледжа в Петербурге Давид Тёртри (David Teurtri). Он оказался в числе четырех французских дипломатов, высланных решением МИД РФ в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов по делу Скрипаля.

Во Французском университетском колледже в Петербурге есть два отделения – франкоязычное, где преподавание ведется на французском языке, и русскоязычное, где оно сопровождается синхронным переводом на русский. Лекции читают 15 профессоров самых престижных французских вузов, программа предполагает сдачу тестов по французскому языку, то есть дает студентам возможность повысить свой уровень владения французским. Каждый год французское правительство выделяет средства для стипендий нескольким лучшим ученикам колледжа для обучения во Франции и получения магистерской степени. В целом программа колледжа – это программа двухгодичного европейского дополнительного образования для изучающих право, историю, литературу, социологию и философию.

Доцент социально-гуманитарных наук Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский кампус) Виктор Каплун, бывший студент этого колледжа, говорит, что Давид Тёртри не дипломат, а его высылка может повредить работе колледжа и российским студентам.

– Я был в его первом выпуске, что, конечно, очень помогло мне в моей дальнейшей академической картере. Я слушал профессоров с мировыми именами, и потом, после окончания колледжа, я еще несколько лет приходил туда – послушать приезжавших из Франции профессоров, поучаствовать в семинарах и дебатах, поскольку это действительно было очень впечатляюще – там появлялись люди, входившие в число наиболее авторитетных ученых нашего времени, – рассказывает Каплун Радио Свобода. – Это можно считать большой удачей – что нам выпала такая уникальная возможность. Я считаю, что и нынешним студентам колледжа тоже очень повезло – они могут бесплатно получить такое великолепное образование, все это работает на энтузиазме.

Обучение бесплатное, записаться могут все желающие

По его словам, Французский университетский колледж является частью СПбГУ с особым статусом и выдает двойные дипломы – диплом СПбГу и диплом колледжа, который валидируется канцелярией французских университетов и теми университетами, которые под писали соглашение о валидации, а это целый ряд ведущих университетов Франции – высшая школа социальных наук, Париж-VIII и другие. Учатся там два года, после защиты дипломной работы тот диплом, который получают выпускники, эквивалентен диплому по окончанию первого года магистратуры, а лучшие студенты получают стипендии на обучение в магистратуре второго года во французских университетах. Обучение бесплатное, записаться могут все желающие – учащиеся российских вузов после третьего курса и выпускники любых вузов, никаких ограничений по специализации нет, для записи достаточно иметь всего лишь две фотографии. Там проводят тестирование знания французского языка, после чего студента определяют в соответствующую группу французского – или он может учиться на русском.

– Этот колледж существует с начала 1990-х годов, сначала он был организован в Москве, через год в Петербурге, эта единая система, просто московский колледж связан с МГУ, а петербургский – с СПбГУ. С российской стороны эти колледжи были открыты по инициативе академика Сахарова, с французской – известного писателя и общественного деятеля Марека Хальтера, – продолжает Каплун. –Устроен он особым образом – здесь, на месте, работает совсем небольшой коллектив, всего несколько молодых людей, в основном, аспиранты. А лекции читают приезжающие из Франции профессора, они проводят интенсивные сессии и семинары и уезжают. В перерывах между их приездами молодые аспиранты ведут практические занятия. В итоге выпускники колледжа получают современное образование на очень хорошем уровне, соответствующее стандартам ведущих французских университетов. Там пять отделений, все это социальные и гуманитарные науки. Колледж возник, когда только-только исчез железный занавес, и наша страна открылась миру. Тогда в этот колледж приезжали самые знаменитые французские профессора, ученые мирового уровня, с мировыми именами – им самим было интересно, что здесь происходит, так что студентам, которые тогда слушали лекции и участвовали в семинарах, особенно повезло, они общались с живыми классиками. Но и сейчас сюда приезжают очень известные, авторитетные в своей области профессора. Так что это уникальная возможность получить современное европейское образование очень хорошего качества.

– А давно вы знаете Давида Тёртри, которого сейчас выслали?

Он никак не связан с проблемами безопасности, это классический университетский человек, и сфера его интересов исключительно академическая

– Несколько лет. Я его знаю как коллегу – несколько раз мы с ним организовывали в Петербурге академические мероприятия – конференции, лекции французских коллег. Сам он специалист по русской истории, в основном, он занимался периодом 20-х – 30-х годов ХХ века. Он сугубо академический человек, не имеющий отношения ни к дипломатической среде, ни, тем более, к политике, он никак не связан с проблемами безопасности, это классический университетский человек, и сфера его интересов исключительно академическая. Кроме того, он очень хорошо знает русский язык, давно интересуется Россией и относился к возможности здесь работать с огромной радостью, всячески старался способствовать сближению российской академической среды и французской, чувствовалось, что он видел в этом свою миссию. К тому же, он женат на россиянке, его жена живет здесь, у них трое детей – русскоязычных, посещающих русскую школу. Поэтому известие о высылке было для него совершено неожиданным – как гром среди ясного неба, и, насколько я знаю, он до сих пор не понимает, что с этим делать. Мы с ним не виделись после объявления о его высылке, но я знаю, что он разослал письмо всем сотрудникам колледжа, где он объяснял ситуацию и со всеми прощался. Как я понимаю, никто не знает, что делать с этой проблемой, решение о высылке Давида Тёртри – необъяснимое в гуманитарном отношении. Объяснение одно – он формально приписан к французскому консульству в Петербурге, но на самом деле у него даже нет дипломатического статуса. Где-то я встречал такую версию, что, с точки зрения МИДа, это должно было выглядеть, скорее, как сдержанное решение, потому что могли бы выслать консула, а вместо этого, высылают сотрудника, который приписан к консульству и занимается колледжем. По-видимому, то, что от него зависит деятельность колледжа, серьезные научные и образовательные вопросы, никого не волновало, и никто не интересовался тем, что он – человек, наименее связанный с какой бы то ни было средой, где можно было найти основания для высылки. А кроме того, это ведь разделение семьи. То есть во всех отношениях – гуманитарном, профессиональном, да и со стороны международных отношений это, с моей точки зрения, совершенно необъяснимое решение. Директор колледжа не имеет никакого отношения к политическим и дипломатическим вопросам, я думаю, что речь, видимо, идет о каком-то страшном недоразумении. Что касается самого колледжа, то понятно, что сейчас конец учебного года, студенты готовятся защищать дипломы, и делать это они должны, среди прочего, перед французским жюри, французские профессора должны проверять их работы, потом должна собираться комиссия, которой нужно принять решение о лучших дипломах и лучших студентах, с тем, чтобы они могли получить стипендии для обучения в магистратуре. Все это требует большой организационной работы – и здесь, в Петербургском университете, и с французской стороны, в тех университетах, которые участвуют в проекте, откуда приезжают профессора для чтения лекций, проведения семинаров и участия в жюри. Трудно сказать, что будет со всем этим – здесь требуются знания и опыт, и как колледж будет выходить из положения, я не знаю.

Студенты, преподаватели и выпускники директор Французского университетского колледжа написали петицию, где говорится: "Глубоко сожалея о принятом решении о высылке директора Санкт-Петербургского Колледжа, который даже не является "дипломатом", мы хотели бы выразить поддержку студентам, преподавательским и административным командам Колледжей, которым придется заканчивать этот учебный год в таких сложных условиях". "Вот уже больше 25 лет Колледжи укрепляют не только франко-российское сотрудничество в области образования и науки, но и взаимопонимание между двумя странами, – говорится в петиции. – Благодаря поддержке ректоров МГУ, СПбГУ и лучших университетов Франции, Колледжи служат плодотворной почвой, на которой воспитывается интеллектуальная и культурная элита России, и способствуют конструктивному диалогу между учеными, преподавателями и студентами двух стран". Авторы петиции надеются, что Французские университетские колледжи в Москве и Петербурге, несмотря на сложные международные отношения, продолжат свою работу "во имя франко-российского сотрудничества и дружбы".

Нам удалось связаться с Давидом Тёртри, когда он уже садился в самолет. Он сказал, что обстоятельства сейчас таковы, что он не хочет и не может ничего говорить – и даже по голосу было слышно, что г-н Тёртри очень расстроен.