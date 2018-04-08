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Крым: пять человек погибли при столкновении электрички с автобусом

Железнодорожный вокзал в Севастополе

В Крыму пять человек погибли и четверо пострадали при столкновении электрички с микроавтобусом. Об этом сообщают в МВД аннексированного полуострова. Авария произошла на железнодорожном переезде в городе Армянск.

По предварительным данным, электричка не сошла с рельсов, а аварию спровоцировал водитель маршрутки.

Он якобы выехал на переезд перед составом.

Авария произошла на железнодорожном у села Суворово Красноперекопского района на севере полуострова. По данным МЧС, столкнулись микроавтобус "Мерседес спринтер" и электричка, в результате ДТП погибли пять человек.

Данные о пострадавших разнятся: по сведениям ГИБДД и Минздрава республики, пострадали три человека, МВД сообщает о пятерых пострадавших. Источник в медицинских кругах региона заявил ТАСС о семи раненых, двоих из них находятся в реанимации. В числе пострадавших также есть ребенок.

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