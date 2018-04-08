Православные отмечают Пасху – один из главных христианских праздников

Православные в воскресенье отмечают Пасху – один из главных христианских праздников. В десятках тысяч храмов в России прошли богослужения. Свыше 4 миллионов 300 тысяч человек более чем в 7 тысячах населенных пунктов приняли участие в пасхальных мероприятиях, сообщила Интерфаксу в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В некоторые церкви на богослужение из Иерусалима привозят Благодатный огонь. Прихожане зажигают от него лампады, которые принято уносить домой. На службу в храме Христа Спасителя в Москве пришли около 8 тысяч человек. Туда пускали по пригласительным билетам. "Эхо Москвы" сообщает, что у входа в церковь приглашения продавали спекулянты. Торговля, якобы, происходила прямо у КПП, но полиция на это не реагировала.

Праздничное богослужение и крестный ход по случаю Пасхи прошли на российской авиационной базе "Хмеймим" в Сирии, богослужение провел помощник командующего группировкой войск Вооруженных сил России в Сирии по работе с верующими иерей Виталий.



В праздничном богослужении принял участие специально прибывший на авиабазу православный хор Заиконоспасского монастыря "Благозвонница" из Москвы. Ровно в полночь состоялся крестный ход вокруг полевого храма пророка Божия Илии.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с Пасхой и напомнил слова Христа о мире и миротворцах. ​"Украинская правда" сообщает, что пророссийские сепаратисты "продолжали игнорировать "пасхальное перемирие" и провели 42 обстрела украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В частности, на донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции вблизи Каменки, Талаковки и Водяного. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали украинские укрепления в районе Славного, Павлополя, Красногоровки, Широкиного, Гнутового и Пищевика.