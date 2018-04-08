Напротив Кремля появился виртуальный билборд "Быть геем нормально"

На Красной площади напротив Кремля появился виртуальный билборд с цитатой "Быть геем – нормально". Огромное полотно, якобы размещённое на фасаде ГУМа, видно только на Google Maps. Это очередная акция журналистов против цензуры и прав человека, названная Billboards Beyond Borders, "Билборды без границ".

В рамках акции в ряде городов с помощью Google Maps разместили огромные плакаты с цитатами погибших, арестованных или как-либо еще наказанных журналистов из Москвы, Нью-Йорка, Стамбула, Бангкока, а также с Мальты и из Зимбабве.

Billboards Beyond Borders – это акция в защиту журналистов и свободы слова, против цензуры, говорится в заявлении международной организации "Репортеры без границ".

Цитату на билборде напротив Кремля подписана именем Александра Сутурина, главного редактора газеты "Молодой Дальневосточник". Он был оштрафован на сумму в 50 тысяч рублей за интервью с учителем-геем. Учитель был уволен с места работы после того, как стало известно о его "нетрадиционной" сексуальной ориентации.

Россия упоминается и еще в одном виртуальном билборде – в Нью-Йорке: "Россия выиграла для тебя Белый дом, Дональд Трамп". Автор высказывания Ребекка Букуолтер-Поза, испытала относительно небольшой ущерб, президент Трамп заблокировал её в своем Twitter.

В России пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних запрещена законом, говорится в публикации на сайте Newsru.com. Россия традиционно занимает места в нижней части мирового рейтинга свободы прессы.