Дело об отравлении в Солсбери – опубликованы новые подробности

Британские газеты со ссылкой на собственные источники в спецслужбах сообщают новые подробности отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Наиболее подробно о ходе расследования пишет Mail on Sunday, ссылаясь на последний закрытый брифинг британских служб безопасности. В частности, газета впервые сообщила такие подробности.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" было применено в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который был нанесен на ручку входной двери в дом Скрипаля утром 4 марта.

"Российские агенты" наблюдали за передвижениями Сергея Скрипаля в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще.

Врачи в больнице города Солсбери, куда доставили Сергея и Юлию Скрипаль, врачи использовали в качестве антидота атропин и другие лекарства, одобренные лабораторией Портон-Даун.

Ранее предполагалось, что Скрипали ушли из дома в 9.15 утра и больше туда не возвращались, а отравляющее вещество, было нанесено предыдущей ночью. Однако теперь стало известно, что Сергей и Юлия ненадолго вернулись домой около 11.30. Из этого следует, что дверную ручку обмазали отравляющим гелем "среди бела дня", уже после того как Скрипали вышли из дома утром. Сергей Скрипаль был отравлен в момент открывания двери. Судя по всему, Юлия прикоснулась к ручке уже после него. К тому времени большая часть отравляющего геля уже оказалась на руках ее отца, и степень поражения Юлии оказалась меньше.

Газета цитирует неназванный источник в службах безопасности, который утверждает, что "Кремль хотел, чтобы его агенты покинули Великобританию до того, как можно было установить, что в Солсбери был применен "Новичок". "Поэтому они понизили его токсичность и использовали это вещество в форме геля, а не газа. Если бы Скрипали вдохнули такой газ, они бы скончались очень быстро", подчёркивается в публикации, перевод которой на русский язык напечатан на сайте Би-би-си.