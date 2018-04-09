Пхеньян заявил, что готов обсуждать отказ от ядерного оружия

Пхеньян впервые предложил Вашингтону официально обсудить перспективы превращения Корейского полуострова в безъядерную зону на саммите двух стран. Об этом в воскресенье сообщил на условиях анонимности представитель администрации США, передаёт Reuters.

По его словам, в ходе недавних тайных контактов северокорейская сторона подтвердида заинтересованность в проведении встречи в верхах. До последнего времени Соединенные Штаты в своих представлениях о планах КНДР полагались главным образом на информацию, переданную Сеулом. Часть разговоров американских и северокорейских представителей происходила в дипмиссии КНДР при Организации Объединенных Наций, часть — по каналам, установленным разведывательными службами.

США публично объявили, что саммит может состояться, предположительно, в мае. Северная Корея пока хранит по этому поводу официальное молчание. О возможном месте встречи информации тоже не поступало.

Северная Корея и в прошлом выражала готовность рассмотреть возможность отказа от своих ракетно-ядерных проектов, если США выведут войска из Южной Кореи и перестанут прикрывать ядерным щитом как Южную Корею, так и Японию.

В понедельник приступает к исполнению обязанностей новый помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В четверг в Сенате начинаются слушания по утверждению бывшего директора ЦРУ Майка Помпео государственным секретарем. В своем подходе к Северной Корее Болтон и Помпео считаются “ястребами“.