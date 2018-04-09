В Иркутске активисты провели пикет, требуя отставки министра природы РФ

В Иркутске сегодня прошла серия пикетов горожан, возмущенных распоряжением федерального правительства России о сужении водоохранной зоны Байкала и проектом, который разрешает промышленный отстрел нерпы. Активисты требуют отставки министра природы России Сергея Донского за самовольно устранение защитного барьера озера. Об этом ​сайту "Сибирь.Реалии" заявила иркутянка Ольга Жакова.

По мнению активистов, чиновников минприроды следует уволить за некомпетентность.Чиновники ссылаются на то, что нерпа гибнет якобы из-за большой численности популяции и питается омулем, которого в Байкале и без этого мало. По словам Жаковой, ученые доказали, что нерпа не ест омуль и регулирует свою численность самостоятельно. "Несмотря на закон о запрете на лов омуля, промышленный масштаб вылова не прекратился. Кроме того, рыбы в Байкале мало из-за загрязнения озера: из 23 очистных сооружений работает на самом деле около 3", – заявила активистка.

До 12 апреля против законопроекта о промышленном лове нерпы можно проголосовать на федеральном портале.

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В феврале заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов предложил Минприроды России изменить правила рыболовства и разрешить промышленный лов байкальского эндемика. Идею чиновники обосновали повышенной численностью нерпы. Искусственное регулирование популяции байкальской нерпы и отстрел примерно 3-4 тысяч животных в год поддержал и директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд. В середине марта жители Прибайкалья, возмущенные инициативой министерства, создали петицию с просьбой защитить байкальский эндемик. За полмесяца инициатива против промышленного лова нерпы набрала почти 300 тысяч подписей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце марта подписал поправки в распоряжение правительства, исключив земли прибайкальских сел и деревень из границ водоохранной зоны озера, а сами границы сузил с исходных 60-80 километров до 200 метров. В конце прошлого года 20 жителей Иркутской области попытались оспорить в Верховном суде упомянутое распоряжение федерального правительства, однако суд признал расширение границ водоохранной зоны законным.

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