В Иркутске активисты провели пикет, требуя отставки министра природы РФ

В Иркутске сегодня прошла серия пикетов горожан, возмущенных распоряжением федерального правительства России о сужении водоохранной зоны Байкала и проектом, который разрешает промышленный отстрел нерпы. Активисты требуют отставки министра природы России Сергея Донского за самовольно устранение защитного барьера озера. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" заявила иркутянка Ольга Жакова.
По мнению активистов, чиновников минприроды следует уволить за некомпетентность.Чиновники ссылаются на то, что нерпа гибнет якобы из-за большой численности популяции и питается омулем, которого в Байкале и без этого мало. По словам Жаковой, ученые доказали, что нерпа не ест омуль и регулирует свою численность самостоятельно. "Несмотря на закон о запрете на лов омуля, промышленный масштаб вылова не прекратился. Кроме того, рыбы в Байкале мало из-за загрязнения озера: из 23 очистных сооружений работает на самом деле около 3", – заявила активистка.
До 12 апреля против законопроекта о промышленном лове нерпы можно проголосовать на федеральном портале.
В феврале заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов предложил Минприроды России изменить правила рыболовства и разрешить промышленный лов байкальского эндемика. Идею чиновники обосновали повышенной численностью нерпы. Искусственное регулирование популяции байкальской нерпы и отстрел примерно 3-4 тысяч животных в год поддержал и директор Байкальского филиала Госрыбцентра Владимир Петерфельд. В середине марта жители Прибайкалья, возмущенные инициативой министерства, создали петицию с просьбой защитить байкальский эндемик. За полмесяца инициатива против промышленного лова нерпы набрала почти 300 тысяч подписей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце марта подписал поправки в распоряжение правительства, исключив земли прибайкальских сел и деревень из границ водоохранной зоны озера, а сами границы сузил с исходных 60-80 километров до 200 метров. В конце прошлого года 20 жителей Иркутской области попытались оспорить в Верховном суде упомянутое распоряжение федерального правительства, однако суд признал расширение границ водоохранной зоны законным.
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