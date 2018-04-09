ФИДЕ потребовала от Илюмжинова немедленно уйти в отставку

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) потребовала отсвоего главы Кирсана Илюмжинова немедленно уйти в отставку. Обращение опубликовано на сайте организации.

Это требование в ФИДЕ объяснили финансовыми проблемами, с которыми столкнулась организация из-за введенных в отношении Илюмжинова санкций Минфином США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию международной федерации, которое подрывает доверие любителей шахмат".

Вопрос об уходе Илюмжинова с поста главы ФИДЕ был поднят на заседании президентского совета организации, состоявшегося 7-8 апреля в Минске. За его отставку высказались 14 членов совета.

Ранее расчетный банк Международной шахматной федерации, швейцарский UBS, предупредил, что собирается в апреле закрыть счета организации из-за санкций в отношении Илюмжинова. В марте 2017 информация о его отставке появилась на сайте ФИДЕ, сам Илюмжинов назвал этот инцидент провокацией. Тогда же он заявлял, что покинет свой пост только в том случае, если кто-то докажет, что он является "препятствием" для организации из-за санкций США.

Кирсан Илюмжинов занимает пост главы ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку власти США обвинили его в в поддержке правительства Сирии и ввели против него санкции. После этого Илюмжинов подал иск к министерству финансов США о защите чести и достоинства, потребовав 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.