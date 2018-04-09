В Грузии отмечают годовщины независимости и трагедии 1989 года

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили с членами правительства и депутатами парламента приняли участие в возложении цветов на место трагедии 9 апреля 1989 года, когда в столкновениях с частями советской армии погибли 21 человек. Одновременно в Грузии отмечается 27-ая годовщина декларации о государственной независимости.

После возложения цветов на месте трагедии, у здания парламента, где 9 апреля 1989 года погибли 21 мирный демонстрант, президент Георгий Маргвелашвили заявил, что самоотверженность людей, пожертвовавших жизнью во имя независимости, не должна быть забыто.

"Мы сегодня вновь вспоминаем ту ночь, когда в нашей столице изрубили сапёрными лопатками женщин и детей. Это была "горячая война" в Грузии во время "холодной войны" в мире", - заявил глава государства.

По словам премьер-министра, Георгия Квирикашвили, события 9 апреля 1989 года "объединили нацию в борьбе за независимость".

Одновременно грузинские руководители отмечали другое важное событие, которое также произошло 9 апреля, но два года спустя после трагедии на проспекте Руставели: по инциативе первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия, Верховный Совет принял декларацию о восстановлении государственной независимости. Причём президент Гамсахурдия не скрывал, что специально приурочил объявление независимости к годовщине кровавых событий 9 апреля 1989 года, когда в столкновениях с частями внутренних войск СССР и воздушно-десантного полка погибли 21 человек. Большинство из них - женщины.