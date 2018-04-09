Поэта Бывшева осудили за стих "На независимость Украины"

Школьного учителя и поэта Александра Бывшева приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию "ВКонтакте" стихотворения под названием "На независимость Украины". Такое решение вынес Кромской районный суд Орловской области, сообщает"Грани.ру".
Бывшева признали виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды. Помимо обязательных работ, ему запретили заниматься преподавательской деятельности. Прокурор просил для учителя два с половиной года колонии-поселения.
Как отмечает "Грани.ру", в тексте приговора указано, что Бывшев поддерживал режим, "сложившейся на Украине после государственного переворота 2014 года". Сам поэт назвал вынесенный ему приговор "беспределом".
Бывшева судили уже четыре раза. В отношении него возбуждали дела, в частности, за стихотворения "Русский дух" и "Могучая куча". В 2015 году учителю назначили полгода исправительных работ за стихотворение "Украинским патриотам".
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