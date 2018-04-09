ОЗХО собирает информацию об применении химоружия в Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник заявила, что собирает всю имеющуюся информацию об атаке с использованием химического оружия в городе Думе к востоку от столицы Сирии Дамаска. Как сообщалось, эта атака привела к гибели десятков людей в субботу. Руководитель организации Ахмет Узумку выразил серьезную обеспокоенность в связи с предполагаемым нападением 7 апреля в Думе, говорится в заявлении международного органа по глобальному контролю за химическими веществами.

В результате нападений в субботу погибли по меньшей мере 60 человек и ранено более 1000 человек. Об этом сообщила в понедельник группа медицинской помощи Сирии. По данным Союза медицинских организаций, число погибших, вероятно, возрастет. "Число пострадавших продолжает расти. Работники служб по оказанию помощи пытаются проникнуть в подземные районы, в которые попал газ, и где сотни семей пытались спрятаться", - говорится в заявлении группы.

Сирийская оппозиция обвинила правительственные силы Башара Асада в использовании химического оружия, в результате которого погибли десятки людей. Президент США Дональд Трамп заявил, что виновные за химатаку заплатят высокую цену и обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада.