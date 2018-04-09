Экс-президенту Южной Кореи Ли Мён Баку предъявлены обвинения

Прокуратура Южной Кореи предъявила в понедельник обвинения в коррупции экс-президенту страны Ли Мён Баку, который возглавлял страну в 2008-2013 годах. Ему предъявлены обвинения во взяточничестве, присвоении средств, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, нарушении избирательного законодательства, отмечается в сообщении.

Немедленно после выдачи ордера экс-президент был взят под стражу и помещен в центр предварительного заключения. Прокуратура направила в суд 80 тысяч страниц материалов следствия. Адвокаты Ли Мён Бака представили свою позицию в письменном виде на нескольких десятках страниц.



Прокуратура подозревает бывшего президента в получении взяток как минимум на 11 миллиардов долларов. Экс-президент свою вину отрицает, заявляя, что его преследуют по политическим мотивам.