Адвокат: подозреваемый в отравлении таллием Шульга мог оговорить себя

Владислава Шульгу, подозреваемого в отравлении сотрудников авиационного научно-технического комплекса в Таганроге, могли заставить взять на себя вину. Как заявил адвокат правозащитной группы "Агора" Александр Попков, об этом может свидетельствовать, что Шульгу поместили под административный арест еще за неделю до задержания по делу об отравлении. Тогда его обвинили в мелком хулиганстве. За день до своего освобождения Шульга оформил явку с повинной и заявил, что подсыпал таллий в кулер на своем предприятии.

"Арест Шульги почти за неделю до официального задержания по уголовному делу свидетельствует о том, что у оперативников была уйма времени любыми способами "убедить" человека признаться в любом преступлении и придумать детали "чистосердечного признания", – заявил Попков. Он добавил, что потерпевшие по делу "не намерены выгораживать настоящего преступника, но и не будут потакать фальсификациям и попыткам свалить чью-то вину в массовом отравлении на первого попавшегося "козла отпущения".

О массовом отравлении таллием на одном из ведущих авиационных предприятий России стало известно после публикации в ростовских СМИ в начале марта. Сообщалось о двух десятках пострадавших. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. 4 апреля стало известно о задержании подозреваемого – инженера Владислава Шульги. В настоящее время он находится под домашним арестом.