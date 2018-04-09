Скончался чешский кинорежиссер, актер и киносценарист Юрай Герц

Выдающийся чешский кинорежиссер, актер и киносценарист Юрай Герц скончался в воскресенье на 84 году жизни. Согласно информации Super.cz, режиссер скончался в кругу семьи после тяжелой болезни. Словацкий актер Андрей Грик написал о Герце, что это "один из самых удивительных режиссеров, с которым пришлось работать".

Герц работал в кино и на телевидении, в частности в паре эпизодов французско-чешского сериала о комиссаре Мегрэ, основанного на новеллах Жоржа Сименона. Его фильм "Керосиновые лампы" (1971) по одноимённому произведению Ярослава Гавличка принимал участие в 25-м Каннском кинофестивале в 1972 году, а фильм "День для моей любви" (1976) — на 27-м Берлинском международном кинофестивале в 1977 году. В 1987 году эмигрировал в ФРГ, в последнее время жил в Чехии. В 2010 году как режиссер создал фильм "Мельница Хабермана".

Герц родился в небольшом словацком городке. Родители, интеллигентные и состоятельные люди, рано приучили его к кинематографу. Во время войны Словакия перешла на сторону Гитлера. Еврейской семье Герца запретили посещать кино, театры, кафе и все общественные места. Ресторан, принадлежавший деду Юрая, был закрыт, а городское общество, состоявшее из словаков, немцев, венгров и евреев, ранее живших в мире и согласии, полностью распалось. Большая еврейская семья Юрая: около шестидесяти человек - почти вся погиба в концлагере. Герцу чудом удалось спастись.

Юрай Герц в детстве пережил концентрационный лагерь в Заксенхаузене. В конце 2015 года вышла в печати его книга воспоминаний "Аутопсия", в которой отразилась целая эпоха в чехословацкой кинематографии, политике и общественной жизни.

