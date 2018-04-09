Оператор Wi-Fi в московском метро допустил утечку данных пользователей

Издание The Village сообщило об утечке персональных данных миллионов пользователей бесплатной сети Wi-Fi в московском метро. Уязвимость еще в прошлом месяце обнаружил программист Владимир Серов. Он выяснил, что так называемые цифровые портреты пользователей, которые собирают для таргетирования рекламы, не шифруются. Таким образом, любой человек мог узнать номер телефона, пол, примерный возраст, семейное положение, достаток пользователя, а также станции, на которых он живет и работает.

После того, как Серов написал программу, которая позволяет отслеживать передвижения конкретного пользователя Wi-Fi метрополитена, провайдер сети – "Максима Телеком" – зашифровала данные этого человека. Сведения об остальных пассажирах, которые пользуются бесплатным интернетом в вагонах, до сих пор остаются в открытом доступе, пишет The Village. Издание отмечает, что всего, по состоянию на декабрь 2016 года, в сети "Максимы Телеком" были зарегистрированы 12 миллионов человек.