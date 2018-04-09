Агенты ФБР изъяли документы в офисе личного адвоката президента Трампа

Агенты ФБР провели обыск в нью-йоркском офисе Майкла Коэна, личного адвоката Дональда Трампа. Как сообщает Би-би-си, правоохранители действовали по распоряжению специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

Во время обысков были изъяты материалы переписки между Коэном и его Клиентами, заявил сам адвокат после рейда следователей Мюллера. В частности, были изъяты документы, относящиеся к переводу денег порноактрисе, сообщают американские СМИ.

Майкл Коэн оказался в центре общественного внимания после того, как признался в выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс всего за несколько дней до президентских выборов в 2016 году. Выплата предназначалась для того, чтобы Дэниэлс не предавала огласке свою связь с Трампом, которая имела место вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына.