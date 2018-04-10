Аман Тулеев возглавил парламент Кемеровской области

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем областного совета народных депутатов Кемеровской области. Решение было принято на внеочередной сессии регионального парламента, сообщает РИА Новости. В ходе тайного голосования кандидатуру Тулеева, которая была единственной, поддержали 38 из 39 депутатов.



3 апреля бывший губернатор Кузбасса получил депутатский мандат. Накануне глава областного парламента Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия, чтобы депутаты могли назначить на его место Тулеева. На эту должность бывшего губернатора выдвинула партия "Единая Россия".В то же время глава фракции "Единой России" в Государственной думе Сергей Неверов высказался против этой инициативы. "Люди просто не поймут такого решения", сказал Неверов. В Кремле не стали вмешиваться в ситуацию.

​1 апреля стало известно о том, что глава Кузбасса Аман Тулеев досрочно подал в отставку в связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали 64 человека, в том числе – 41 ребёнок. Ранее отставки Тулеева потребовали на стихийном митинге жители Кемерова. Президент России Владимир Путин, который тогда был в Кемерове, заявил, что такие вопросы не решаются "под камеры".Сам Тулеев извинился за трагическую гибель людей перед Путиным. К собравшимся на площади горожанам, которых Тулеев назвал "бузотёрами",ни он, ни Путин не вышли.