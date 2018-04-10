Британские СМИ: Юлия Скрипаль выписана из больницы

Юлия Скрипаль выписана из больницы в британском Солсбери, где она проходила лечение после отравления нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения пока нет.

По данным телеканала Sky News, Скрипаль, вероятно, была выписана из больницы еще в понедельник. Би-би-си предполагает, что она была переправлена в "безопасное место". Ожидается, что врачи должны во вторник выступить со специальным заявлением о состоянии здоровья Юлии Скрипаль.

Отравление произошло 4 марта. Юлия Скрипаль попала в больницу вместе со своим отцом, бывшим агентом ГРУ Сергеем Скрипалем. Долгое время они были в критическом состоянии, однако затем их здоровье начало улучшаться - сначала пришла в себя Юлия Скрипаль, затем ее отец. Врачи заявляют, что их здоровье восстанавливается "быстрыми темпами".

Юлия Скрипаль не общалась с прессой после того, как пришла в себя. Неизвестно также, общалась ли она со следователями. По данным Би-би-си, в ближайшее время она даст пресс-конференцию.

Великобритания обвиняет Россию в организации покушения на Сергея Скрипаля и его дочь, утверждая, что у Москвы был мотив для этого и возможность осуществить задуманное. Утверждается, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок". Россия обвинения отвергает.