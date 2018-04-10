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Трамп: у США есть "много военных вариантов" действий в Сирии

У Соединенных Штатов есть "множество вариантов для военного ответа" на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума - заявил вечером в понедельник президент США Дональд Трамп. Он провел совещание с высшим армейским командованием и вновь повторил, что о решениях, принятых им в связи с ситуацией в Сирии, он даст знать "очень скоро" - "может быть после того, как они будут реализованы".

В ночь на понедельник Трамп вновь обсудил по телефону возможный скординированный ответ на химическую атаку, ответственность на которую Вашингтон возлагает на президента Сирии Башара Асада и его союзников - Иран и Россию - с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Представитель французского правительства заявил, что Франция непременно ответит на применение химоружия в Сирии, если этот факт подтвердится.

Сообщения о химической атаке в городе Дума, удерживаемом повстанцами, обсудил накануне Совет Безопасности ООН. США внесли проект резолюции с требованием расследовать инцидент, однако предупредили, что готовы действовать и без такой резолюции. Представитель России предупредил, что удар по Сирии может привести к "тяжелым последствиям".

Согласно сообщениям и многочисленным фото- и видеосвидетельствам, вечером 7 апреля войска Башара Асада атаковали Думу при помощи химического оружия, погибли десятки мирных жителей. Власти Сирии и Россия, однако, отрицают сам факт атаки.

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