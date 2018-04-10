Сахалин: активисты через суд требуют вернуть площадки для гайд-парков

Гражданские активисты Южно-Сахалинска подали в суд на администрацию региона. Они требуют отменить незаконное по их мнению постановление регионального правительства, которое семикратно сократило количество гайд-парков в городе. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщил координатор движения "Весна" Степан Лосев. По его мнению, таким образом власти пытались предотвратить протестные акции перед выборами президента России в марте.

Для проведения пикетов и других уличных акций без согласования с чиновниками оставили лишь одну площадку. Гражданские активисты считают её неудобной, поскольку рядом с ней нет остановки общественного транспорта, мало прохожих, а зимой в этом месте плохо убирают снег и поблизости нет никаких зданий с органами власти.

По словам Лосева, активисты хотят добиться не просто возвращения старого списка мест для акций и отмены постановления, но и увеличения списка. Одной из целей публичных акций они считают внимание властей, и поэтому просят суд удовлетворить иск и обязать правительство добавить ещё площадки, которые прилегают к органам власти.

На первом заседании, которое состоялось сегодня, гражданские активисты заявили, что считают радикальное сокращение гайд-парков недопустимым и уверены, что местное правительство злоупотребило правом на регулирование количества площадок. Следующее заседание назначено на конец апреля.

По информации местных СМИ, в 2017 году на площадках Южно-Сахалинских гайд-парков регулярно проходили акции протеста. Местные жители выходили на митинг против вылова лососей, собирали подписи за сохранение доходов бюджета от проекта "Сахалин-2" и поддерживали всероссийские акции протеста против коррупции высших чиновников федерального Правительства.

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