СМИ: Мюллер исследует возможные связи Трампа и Пинчука

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы президента США в 2016 году, изучает возможные связи президента Дональда Трампа и украинского олигарха Виктора Пинчука. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, Мюллер заинтересовался обстоятельствами выступления Трампа на организованном Пинчуком бизнес-форуме "Ялтинская экономическая стратегия". 20-минутное выступление Трампа транслировалось по видеосвязи. Это произошло осенью 2015 года, то есть уже после того, как Трамп заявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США. Фонд Трампа тогда же получил от Пинчука 150 тысяч долларов - как предполагается, гонорар за это выступление. Оформлением этого платежа занимался адвокат Трампа Майкл Коэн, в офисе которого в понедельник подчиненные Мюллера изъяли документы, что вызвало гневную реакцию Трампа.

The New York Times приводит мнения экспертов о том, что 150 тысяч долларов - подозрительно высокий гонорар за 20-минутную речь, и что Пинчук возможно пытался "купить" влияние на кандидата в президенты. При этом газета отмечает, что украинский бизнесмен ранее жертвовал миллионы долларов и фонду Клинтонов. Фонд Пинчука объяснил приглашение Трампа стремлением "упрочить связи между Украиной и Западом".