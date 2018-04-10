Меркель: при запуске "Северного потока – 2" нужно учесть интересы Украины

Германия не даст согласия на запуск газопровода "Северный поток – 2" из России в Западную Европу, если не будут обеспечены интересы Украины как страны-транзитера российского газа. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине.

По словам Меркель, хотя "Северный поток – 2" Германия рассматривает прежде всего как экономический проект, есть определенные "политические соображения", связанные с ним, и прежде всего необходимость не ущемить интересы Украины после его запуска.

Украина ранее призывала Германию отказаться от строительства "Северного потока – 2". Против выступает также ряд стран Евросоюза и Соединенные Штаты, указывая на то, что Россия может использовать зависимость ЕС от поставок газа для оказания давления. Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину может сократиться в разы.

Меркель и Порошенко обсудили перспективы ввода международных миротворцев в зону конфликта в Донбассе. По словам Порошенко, миротворцы должны контролировать российско-украинскую границу.

Петр Порошенко также заявил, что Украина вслед за Соединенными Штатами введет санкции против ряда российских олигархов, в том числе Олега Дерипаски.