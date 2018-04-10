Трамп из-за Сирии отказался от поездки в Латинскую Америку

Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на саммит стран Латинской Америки в Перу и визита в Колумбию - из-за обострения ситуации в Сирии после предполагаемой химической атаки на город Дума.

Поездка должна была состояться в конце недели. Вместо Трампа поедет вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп останется в Соединенных Штатах, чтобы "координировать американский ответ на события в Сирии и наблюдать за международной обстановкой" - говорится в заявлении Белого Дома.

Президент США ранее осудил химическую атаку в городе Дума и возложил ответственность за нее на сирийского президента Башара Асада, а также Россию и Иран. Трамп заявил, что у Соединенных Штатов есть "множество вариантов" военного удара по Сирии в ответ на использование химического оружия. США координируют свои действия с союзниками, в особенности Францией и Британией.

Россия и официальный Дамаск утверждают, что химической атаки не было. Сирия направила официальное приглашение в Организацию по запрещению химического оружия посетить Думу, которая сейчас переходит под контроль войск Асада.

Совет Безопасности ООН во вторник, как ожидается, продолжит обсуждения ситуации в Сирии. США внесли проект резолюции о расследовании случившегося в Думе. Россия готовит свой проект.