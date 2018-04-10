ОЗХО: специальная миссия по химоружию готова ехать в Сирию

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала сообщение о начале развертывания в сирийском городе Дума специальной миссии для установления фактов в связи с подозрениями о применении химических веществ 7 апреля против мирного населения.

В сообщении говорится, что после появления первых новостей об инциденте с применением химического оружия в Думе ОЗХО начала сбор информации из всех доступных источников и ведет анализ полученных данных. Одновременно генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю изучал возможности для размещения в Думе специальной миссии.

Сегодня, 10 апреля, Технический секретариат ОЗХО попросил власти Сирии провести необходимую подготовку для размещения такой миссии. Это обращение совпало по времени с запросом от Дамаска и Москвы о проведении расследования по подозрениям о применении химического оружия в Думе. Миссия ОЗХО готовится в кратчайшие сроки прибыть в Сирию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте этой международной организации.