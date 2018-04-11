Российские самолеты опасно приблизились к французскому фрегату

Два российских военных самолета совершили "агрессивный" облёт французского фрегата Aquitaine ("Аквитания") в восточной части Средиземного моря. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на штаб Военно-морских сил Франции. Инцидент произошел в прошедшие выходные.



По данным французских военных, над фрегатом в опасной близости пролетели фронтовой бомбардировщик Су-24 и истребитель Су-30.



По данным издания Le Point, по крайней мере один из самолетов был вооружен. Издание расценило маневр как "послание" президенту Франции Эммануэлю Макрону. Французский лидер ранее заявил о возможности военных действий в отношении сирийских правительственных сил в ответ на предполагаемую химическую атакупосле консультаций с Лондоном и Вашингтоном.

Фрегат "Аквитания" оснащен 16 крылатыми ракетами и 16 ракетами класса "земля-воздух", которые могут быть использованы для удара по Сирии. Французский корабль сопровождал американский эсминец USS Donald Cook, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк"

