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В Хабаровске разбился вертолёт Ми-8. Погибли 6 человек

На месте крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

В Хабаровске в среду в результате крушения вертолёта Ми-8 погибли шесть человек.

По данным регионального МЧС , вертолёт авиакомпании "Восток" совершал учебно-тренировочный полет и произвёл жесткую посадку на пустыре в черте города. При ударе о землю вертолет загорелся, его обломки разбросаны в радиусе одного километра.

Возбуждено уголовное дело. В качестве возможных причин крушения вертолета рассматриваются неблагоприятные погодные условия - туман, техническая неисправность и ошибка пилота. Оба "черных ящика" разбившегося Ми-8 уже обнаружены.

12 апреля объявлено в Хабаровском крае днем траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8.

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