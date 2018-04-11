Впервые за два года стоимость евро превысила 80 рублей

На открытии торгов на Московской бирже стоимость евро превысила 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей. Это пиковые значения с начала весны 2016 года.



Курс рубля по отношению к иностранным валютам продолжает снижаться третий день подряд на фоне новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, введенных 6 апреля. По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские предприниматели только за один день 9 апреля лишились 16 миллиардов долларов. Так, акции компании "РусАл", доли в которой принадлежат попавшим под санкции Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, упали более чем на треть.

Сегодня же стало известно, что Нью-йоркская товарная биржа из санкций Минфина США отменяет поставки металла российских брендов компании "РусАл" по фьючерсным контрактам. Речь идет о брендах Богословского, Кандалакшского и Надвоицкого алюминиевых заводов "РусАла", а также о продукции предприятий в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде. Изменения вступают в силу немедленно, говорится в сообщении биржи.



Накануне Лондонская биржа металлов объявила о том, что с 17 апреля она приостановит торги алюминием попавшей под санкции российской кампании "РусАл".