Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Впервые за два года стоимость евро превысила 80 рублей

На открытии торгов на Московской бирже стоимость евро превысила 80 рублей. Курс доллара поднялся до 64 рублей. Это пиковые значения с начала весны 2016 года.

Курс рубля по отношению к иностранным валютам продолжает снижаться третий день подряд на фоне новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, введенных 6 апреля. По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские предприниматели только за один день 9 апреля лишились 16 миллиардов долларов. Так, акции компании "РусАл", доли в которой принадлежат попавшим под санкции Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, упали более чем на треть.

Сегодня же стало известно, что Нью-йоркская товарная биржа из санкций Минфина США отменяет поставки металла российских брендов компании "РусАл" по фьючерсным контрактам. Речь идет о брендах Богословского, Кандалакшского и Надвоицкого алюминиевых заводов "РусАла", а также о продукции предприятий в Братске, Иркутске, Красноярске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде. Изменения вступают в силу немедленно, говорится в сообщении биржи.

Накануне Лондонская биржа металлов объявила о том, что с 17 апреля она приостановит торги алюминием попавшей под санкции российской кампании "РусАл".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG