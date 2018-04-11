Прокуратура извинилась перед фермером, которого поддержал Путин

Прокуратура Курганской области извинилась перед фермером Евгением Васильевым, в отношении которого было возбуждено уголовное дело за покупку GPS-трекера, запрещенного в России.

Фермер принял извинения за незаконное уголовное преследование и сообщил, что не намерен подавать иск о компенсации морального вреда, сообщает ТАСС.

В январе 2017 года Васильев заказал на китайском сайте AliExpress многофункциональное устройство "Мини А8". По словам фермера, аппарат был необходим ему в хозяйстве - для слежки за коровой. Однако при получении посылки в отделении Почты России он был задержан сотрудниками ФСБ. Позже Васильеву было предъявлено обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Наказание по ней предусматривает до четырех лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей.

В конце прошлого года вопрос о судьбе фермера был задан президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции. Путин тогда заявил, что не видит в покупке трекера ничего криминального. В марте 2018 года уголовное дело было прекращено.

