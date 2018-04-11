В Приморье радиоактивный газ обнаружили в детском саду

В Приморье сотрудники Роспотребнадзора обнаружили повышенное содержание радона в детском саду №36 города Находки. 11 апреля они приостановили деятельность двух групп. Недавно в помещениях детсада проводился ремонт.

Повышенное содержание радона на первом этаже здания детского сада было выявлено во время плановой проверки Роспотребнадзора, сообщило агентство РИА "Восток-Медиа". Родители связали появление радиоактивного газа с проводившимся недавно ремонтом и возможным использованием токсичных строительных материалов. В детском саду агентству рассказали, что выделенных денег хватило только на косметический ремонт – покраску и побелку.

6 февраля повышенное содержание радиоактивного газа радона обнаружили в кемеровском детском саду №145. Суд приостановил работу детсада на 35 дней. Часть детей на время распределили в другие дошкольные образовательные учреждения города.

Радон – это продукт распада урана-238. Радиационная опасность создается прежде всего за счет вдыхания альфа-излучающих аэрозолей дочерних продуктов распада газа. Наиболее богаты радоном фосфогипс, красный кирпич из отходов глинозема и бокситов, доменный шлак.

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