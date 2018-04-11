За Асада ответим: в соцсетях готовятся к ядерной войне с США

Итог заседания Совета безопасности ООН, которое прошло вечером 10 апреля, убедил многих комментаторов, что войны уже не избежать.

Наталья Геворкян

Врежут, по Югославскому варианту, видимо. Вообще не понимаю, зачем Совбез ООН. Или пусть меняют правила, или распускают на фиг.

Кирилл Шулика

А мы же вроде войска вывели из Сирии? Обманули, да? И ИГИЛ уже победили. Ну и вообще всех переиграли. Решили задачу, как говорил нам Владимир Владимирович Путин.

Александр Баунов

Трамп хочет показать, что все, что не получалось у Обамы и не получилось бы ни в коем случае у Клинтон, потому что они слабаки, у него получится. Поэтому в его случае есть искушение покончить с Асадом раз и навсегда.

То, что произойдет после этого его будет волновать гораздо меньше. Именно поэтому в эти 24 часа мы можем узнать об ударах по Дамаску, не по военной инфраструктуре, где-то там аэродромы, базы, а вот прямо по государственным учреждениям в Дамаске. Как это случилось, например, с Югославией в свое время. Это будет новый шаг в войне, новое событие, подобных которому не было.



Покончить с Асадом и стать героем. Все-таки Трамп, несмотря на санкции, все еще антигерой западного мира. Всего западного мира. Но и Асад страшный антигерой западного мира. Представьте себе, если один антигерой покончит с другим.



У немецкого, французского, английского в меньшей степени, скандинавского политического класса, у канадцев и австралийцев почти не останется выбора как признать Трампа все-таки лидером западного мира. Вот он покончил с тем самым ужасным Асадом, который применяет химическое оружие и с которым из-за поддержки в том числе Путина и Ирана ничего не могли сделать в течение пяти лет. Соблазн большой.



Думаю, что сейчас насколько у России есть канал коммуникаций, они в основном военные. Не политические. Его уговаривают это не делать. По разным причинам. В том числе, объясняя, что крах сирийского руководства и крах сирийской армии, конечно, будет означать в том числе реванш ИГИЛ на местности. И Трамп, победив Асада, немедленно через несколько месяцев будет обвинен в том, что ИГИЛ поднял голову и он человек, который обещал победить вооруженный исламизм, не может ничего с этим сделать.

Александр Морозов

Видимо, это конец покерной партии. Путину придется "вскрываться". Со всеми потерями, он отползет в нору, у кремлевских медиа огромные возможности раздувать рессентимент у населения. "Нас обидели". Хотя никто никогда не будет задумываться о том, что именно делали российские войска в Сирии и зачем, бедный народ будет жертвой брехни о том, что "вот опять" империализм показал свое звериное лицо.

С большим успехом Соловьев и ему подобные твари будут рассказывать населению, что и с ним такое же будет (если не Путин).

И люди будут верить в то, что коалиция США, Англии и Франции разнесла Асада одним неоправданным решением. Как в истории с Милошевичем - никто не будет помнить о том, что терпели, "урегулировали", дали нобелевскую премию мира за успехи урегулирования - и только когда уже дошло дело до бесконечного насилия - все-таки поставили точку в этой истории.

Мрак будет в России после разгрома Сирии. Тупое бешенство всей своры этих бандитов и прикормленных ими пропагандистов на многие годы.

На заседании рассматривались два варианта резолюции по Сирии - российский и американский. О том, чем отличаются друг от друга эти резолюции и почему это важно, писала в своем телеграм-канале группа Conflict Intelligence Team:

В российской резолюции содержится призыв содействовать Миссии по установлению фактов Организации по запрещению химического оружия. Эксперты Миссии должны быть направлены в город Дума в пригороде Дамаска, пострадавший от недавней химической атаки.



Американская резолюция, хотя и приветствует отправку Миссии ОЗХО в Думу, напоминает, что в мандат Миссии не входит установление виновных в химической атаке. В американском документе говорится о создании — или, вернее, воссоздании — Совместного механизма расследований ООН и ОЗХО. Этот механизм стал работать в Сирии после применения зарина в пригородах Дамаска в 2013 году и успел установить причастность сил Асада и боевиков ИГ к химическим атакам в Сирии. В 2017 году Россия наложила вето на продление работы Механизма.



Судя по сообщениям от источников в ООН, российский представитель намерен и в этот раз воспользоваться правом вето. Таким образом, международные эксперты смогут лишь подтвердить факт применения химического оружия, но не установить виновную в атаке сторону, которой, очевидно, является союзный России режим Асада.



При этом американская резолюция может быть последней попыткой США решить ситуацию миром. Не исключено, что российское вето будет расценено как явка с повинной, и в случае провала голосования по резолюции США будет принято решение о силовых или иных мерах в отношении сирийского режима и/или его иностранных спонсоров.

Ожидания оправдались: Россия действительно наложила вето на проект резолюции США, однако и российская резолюция принята не была.

Иван Проценко

РФ наложила вето на вопрос о химатаке в Сирии. Ее поддержала одна страна - Боливия. Итог правления Путина.

Борис Цейтлин

У России три союзника: армия, флот и наркомафия

Константин Эггерт

Посмотрел второе меньше чем за неделю заседание Совбеза ООН. Получил подтверждение своим выводам о том, что Запад перешел к жесткой линии в отношении Москвы. Постпреда Небензю было местами даже жалко - он был явно раздражен пониманием, что оказался в абсолютном одиночестве в ООН. И британка Карен Пирс, и американский постпред Никки Хейли били российскую делегацию изощренно и безжалостно. Хейли фактически обвинила Россию в парализации работы Совбеза и употребила выражение "российский режим", чем вызвала бурные протесты Небензи. Главное, что сказала Хейли: США будут действовать вне зависимости от того, что решит Совбез (а он Ничего не решит). Выскажу предположение: Трамп в ближайшие сутки прикажет нанести удары по сирийским военным и - впервые - правительственным объектам, включая (возможно) президентский дворец в пригородах Дамаска. Думаю, в отличие от 2017 года, Москву об этом предупреждать не станут и считаться с риском гибели российских военных не будут. Вашингтон целенаправленно поднимает градус конфликта с Москвой. Взаимное доверие уничтожено полностью. Единственное сравнение, приходящее на ум - 1950-й год, а именно отправка войск международной коалиции во главе с США по мандату ООН на защиту Южной Кореи от агрессии КНДР и поддерживающих её СССР и маоистского Китая.

Владимир Варфоломеев

Для того, чтобы зримо представить себе, чем именно наше государство отличается от остального мира, достаточно посмотреть одно заседание Совбеза ООН и просто сравнить лексику нашего представителя и всех прочих. Тут тот самый случай, когда стилистические и этические разногласия важнее и очевиднее политических.

Пропагандистские каналы и блогеры одновременно отрицают причастность России к сирийскому кризису и готовят россиян к мысли о большой войне.

Сергей Марков

Вы меня простите, но только очень глупый человек может верить всем этим сказкам про Россию и химическое оружие, которые шарашат через свою пропаганду западные режимы. Или только очень подлый человек, не веря в это, может подхлестывать ненависть к не виновной России, - понимая, что это не правда.

Елена Рыковцева

- Их цель понятна. Выгнать нас из Сирии, чтобы мы превратились снова в третьеразрядную страну!

Это у Соловьева колотится верный путинец Семен Багдасаров. Совсем обезумели. Не слышат себя.

Превратились СНОВА (!) В ТРЕТЬЕРАЗРЯДНУЮ СТРАНУ.

Без участия в сирийской операции Россия третьеразрядная страна, ноль, ничто, импотент. Держатся за Сирию как за виагру. Все, чем способны обратить на себя внимание - трясти своими ВКС. И этот диагноз своему государству ставят самые преданные государственные политологи. Редкий случай, когда не с чем поспорить.

Иван Яковина

Я пробежался по пропагандистским сайтам РФ. Посмотрел, что там пишут и (что важно), что пишут ольгинские. Тролли обычно говорят то, что власть сказать стесняется.

Как я понял, россиянам велено думать, что:

1. Все нормально, ничего ужасного не происходит

2. Если происходит, то это происки злого Запада, который объявил экономическую войну

3. Если идет война, то все обязаны сплотиться вокруг <ужасного Путина> и защищать его до последней капли крови

4. Те, кто защищать не хочет, - предатели. Подлежат репрессиям

5. Надо готовиться к ядерной войне (См. недавнее вундерваффе). Россия в ней победит, трусливый Запад проиграет.

Вообще они на взводе, очень хотят воевать. Надеются, что в Сирии начнется обострение, которое поставит Трампа перед вопросом: наносить ядерный удар по РФ или нет?

Они думают, что общественное мнение не даст Трампу жахнуть ядерной ракетой. А это, типа, будет победой России.

Как-то так мыслят.

Валерий Соловей

Основные пропагандистские тезисы в меняющейся ситуации

1. Запад развязал против России экономическую войну. Россия ответит переходом к мобилизационной экономике.

2. Запад поддерживает террористов в Сирии, провоцирует и нагнетает военную напряженность на российских рубежах. России надо усиленно готовиться к военному отпору.

3. Предвоенная ситуация требует патриотического сплочения нации. Идеологические колебания и политическая оппозиция становятся предательством Родины.

4. Запад труслив, морально разложился и психологически слаб. В критической ситуации он отступит перед нашей дерзостью и первоклассной Российской военной машиной.

5. Нам все врали о ядерной войне. Британские учёные доказали, что она не приведёт к гибели человечества и в ней возможен победитель.

Многие ждали, что война начнется уже в ночь со вторника на среду: соцсети полнились паническими постами и новостями сомнительной достоверности.

​Работайте, братья!

Топ фейков вторника вокруг ситуации в Сирии.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась и одни недобросовестные сайты пытаются привлечь трафик ура-патриотическими статьями, а другие ведут антироссийскую/антисирийскую пропаганду (№2).



1. КИТАЙСКИЙ ФЛОТ В СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ ПЕРЕХОДИТ ПОД КОМАНДОВАНИЕ РОССИИ.

2. Асад эвакуировал семью в Иран.

3. Россия мобилизовала все свои войска.

4. Американцы будут взрывать эсминец Дональд Кук.



Ни одно серьезное СМИ про это не пишет, но это не мешает нашим согражданам массово копировать и репостить в социальных сетях эти "новости" недобросовестных сайтов.

Майор и Генерал

А мы бы добавили ещё один фейк в этот топ фейков вторника: "ВС РФ приведены в полную боевую готовность. Объявлена внезапная тревога ПО ВСЕМ подразделениям Сухопутных войск, ВКС и войскам ПВО"

Слава Рабинович

Телеграм-каналы сегодня днём уже разнесли по свету: Асад с семьёй и всё высшее руководство Сирии «эвакуированы» в Тегеран (читай: бежали), и сегодня ночью в Сирии начнётся война (имеется ввиду массированный удар сил западной коалиции). Ту же информацию мне подтвердили мои источники из-за Кремлёвской стены.

Вполне возможно, что завтра-послезавтра мы проснёмся в несколько ином мире… Не знаю, в прямом смысле, или – не дай Б-г – в переносном…

Александр Шмелев

Читая новости последних дней, испытываю очень сложные чувства.

Примерно как заложник огромной Дубровки-Беслана, который понимает что вот-вот начнется штурм.

С одной стороны захвативших тебя в заложники террористов ты искренне ненавидишь.

С другой - понимаешь, что в процессе этого штурма ничего хорошего ни тебя, ни всех окружающих, скорее всего, не ждет, и переживете ли вы его вообще - неизвестно.

Андрей Десницкий

Четыре года назад я в панике отслеживал по утрам новости: началась уже война или нет?

Сегодня шансы на ее начало не меньшие, но паники нет и в помине. Есть трезвое понимание опасности. А бояться устал.

Около четырех лет назад не смог дальше общаться с человеком, который мне с улыбкой сказал: "ну что ж, будет война, так значит, война..." (причем у нас у нас у обоих сыновья предпризывного возраста были). Тогда был в шоке.

Сейчас я во Внуково, лечу в командировку. Наверное, во всех аэропортах мира примерно одни и те же правила и санкции за их нарушение... Но именно тут я слышу каждые 10 минут грозные объявления о том, какая ответственность грозит за нарушение тех правил и этих, за нарушение безобразий, за неповиновение законных требований и за вид, оскорбляющий достоинство...

Словно хотят нам объяснить, что мы никто, что в любой момент любого по любому поводу.

А так да - все требования разумны, все правила универсальны. В остальном - как везде.

Устал бояться. Устал. Не хочу больше.

Александр Тимофеевский

Прочел в дневнике остроумной подруги: "У меня пол-ленты говорит об ударе Трампа по Сирии завтра; вторая половина собирается шить пестрые платья из ситца". И у меня так: одни пишут про очередной Карибский кризис, ждут обмена ядерными ударами и гибели человечества, а другие обсуждают прическу Валентины Петренко, подвергнутую мощной аналитике на сайте сплетник.ру - полмиллиона просмотров, больше, чем у Людмилы Путиной, Светланы Медведевой и Алины Кабаевой вместе взятых. И это не про то, что одни полны смертельных предчувствий, а другие пусты и легкомысленно щебечут. Нет, прямо наоборот - все дышат в унисон: в минуты роковые надо обрести почву под ногами. Платья из ситца - вечная ценность, доступная каждому, прическа сенатора - образ прекрасного, не колеблемый ветрами.

Николай Травкин

Как же быстро Путин сумел возродить в россиянах ту настоящую, ненаигранную тревогу, которая в 50-70-ых годах прошлого столетия заключалась в словах «лишь бы не было войны». Даже далёкие от политики люди начинают утро не с прогноза погоды, а что там в Сирии.

Николай Подосокорский​

Как-то слишком много подобного черного юмора стало в сети. И почему-то, наблюдая поведение наших властей, поневоле начинаешь верить в любые, даже самые ужасающие сценарии развития противостояния с Западом.

Дмитрий Колезев

С одной стороны, конечно, никакой войны не будет, а все эти пугалки по ТВ — для особо впечатлительной публики, чтобы пощекотали себе нервы, возненавидели мерзких врагов и возлюбили наших мудрых правителей, храни их бог. И чуть отвлеклись от наблюдений за курсом доллара. Что характерно, в американских СМИ теме возможного удара по Сирии внимания уделяется немного, для них это второстепенно.



Если говорить о России, никто же в своём уме не собирается воевать с противником, который превосходит нас экономически, военно, технически? Тем более, что война похоронит и без того слабенькую экономику, которая держится за счёт экспорта сырья.



С другой стороны, история нас учит, что конфликты иногда развиваются против любой логики. Перед Первой мировой тоже звучали мнения, что войны не будет, потому что ее не может быть в принципе.

Сравнения с Первой мировой оказались в Сети популярны.

Татьяна Мэй

...самым трагичным оказалось то, что «случайно» здравый смысл отсутствовал у государственных людей всех великих держав.

Ни один из сотни миллионов европейцев того времени не желал войны. Коллективно – все они были способны линчевать того, кто осмелился бы в эти ответственные дни проповедовать умеренность...

Немцы, французы, англичане и австрийцы, русские и бельгийцы – все подпадали под власть психоза разрушения. В августе же 1914 года это массовое помешательство достигло кульминационной точки...

Вильгельм произносил речи из балкона берлинского замка. Николай II, приблизительно в тех же выражениях, обращался к коленопреклоненной толпе у Зимнего дворца. Оба они возносили к престолу Всевышнего мольбы о карах на головы зачинщиков войны.

Все были правы. Никто не хотел признать себя виновным.

(Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича.)

Олег Лекманов

- Убили, значит, Фердинанда-то нашего, - сказала Швейку его служанка...

(далее по тексту)

Остап Кармоди

Вопрос, почему случилась Первая мировая война, обсуждается уже сто лет. Ему посвящают толстые книги. Наблюдая за событиями последних недель, я, кажется, понял ответ. Он укладывается в одно предложение.

Первая мировая война случилась потому, что ВСЕ ДРУГ ДРУГА ЧУДОВИЩНО <УТОМИЛИ>.

Ночной бомбежки так и не случилось, но напряжение продолжает расти.

Бойлерная

Эскалация в Сирии. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что американские ракеты в случае ударов по Сирии будут сбиваться и будут наноситься ответные удары по местам запуска. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на интервью посла. Это приведет к полномасштабной войне в регионе. Холодная война и кибер угрозы будут просто детским лепетом.

Евгений Минченко

Такое впечатление, что США и РФ намеренно доводят состояние напряженности до последней грани по типу Карибского кризиса, чтобы затем разрядка этой напряжённости стала безальтернативной.

Проблема подобных сценариев в том, что нет гарантии, что получится остановиться и избежать эксцесса исполнителя.

Дональд Трамп ответил в Твиттере, что ракеты несомненно будут.

​Леонид Швец

Трамп сказал России приготовиться. Сама любезность.

Георгий Бовт

Похоже,нам не оставляют выбора

Есть ли непосредственная вина России в том, что случилось в Восточной Гуте - в нынешних обстоятельствах не так уж важно, считают некоторые комментаторы.

Алексей Андрющенко

Репутация называется.

Вот вы читаете в новостях: Дания, Норвегия и страны Бенилюкса применили отравляющие газы против мирного населения. Вы в это поверите? Ну, нет, разумеется. Вы воскликните: «Не может быть!!» И категорически не поверите, даже если вам и предъявят что-то вроде доказательств. Потому что этого не может быть никогда. Так же и про многие другие государства.

Но вот мир услышал: Россия применила отравляющие вещества против мирного населения. И что? Кто-то завопил за рубежом: «Не может быть!!» - Нет. Никто. Поверили сразу. И без доказательств.

Так же и с отравлением Скрипаля.

А в Кремле обижаются на это: как же так – поверили без доказательств?! А где же презумпция невиновности!? И давай из себя этих самых невинных девственниц корчить, возмущаться. А не потрудились подумать: почему же так несправедливо к нашей-то Родине, отчего такое отношение.

А все дело в репутации. Всё дело в очень сильно выраженной правдоподобности последней новости. Сказано же: береги честь смолоду…Не послушали сего совета: осрамились кругом, опозорились, изолгались, а теперь обижаемся, почему нам не верят.

Еще одна русская пословица: единожды солгавши – кто ж тебе поверит? А если не единожды и не дважды, а при каждом появлении на телеэкране?

Так на кого ж теперь обижаться? Дело слишком далеко зашло. Там мочу подменили, тут полония подлили, здесь ихтамнеты, вот химоружие в Сирии, тут Скрипали....

Если в компании людей у кого-то пропал бумажник то весь народ на кого посмотрит? Правильно, на вора- рецидивиста.

​Роман Попков

С этой химической атакой в сирийском городе Дума в чем ведь прикол. На самом деле вряд ли российские военные прямо давали сирийцам приказ сбрасывать на Думу с вертолета эту бочку с хлором или с зарином. Вряд ли они даже были в курсе такой, с позволения сказать, операции. Ну это вот здраво рассуждая, без всяческой шизы. Думу осаждают в основном иранцы, и под контролем иранцев же, в значительной степени, сейчас находятся сирийские правительственные ВВС, ведущие операцию в Думе и в Восточной Гуте в целом. Что такое Исламская Республика Иран - мы себе примерно представляем. Иранские военные действительно проявляют в ходе наступления на Восточную Гуту чудеса жестокости - даже по меркам сирийской войны.

Но России теперь неизбежно придется разделить ответственность за химическую атаку с Асадом и Ираном. Просто уже потому что репутация у страны ниже плинтуса, абсолютно помоечная. Потому что страна с 2014 года ведет себя на международной арене так, что никакой веры ей нет, чтобы там не орал Небензя в Совбезе (впрочем, Небензя как раз часть этой репутации).

И уж если Россия сознательно выбрала себе в союзники режим Асада и Корпус стражей исламской революции с их специфическими представлениями о методах ведения войны, если Россия всеми своими силами помогает таким союзникам победить, понаставила на асадовских базах свои самолеты - неизбежна теперь коснувшаяся нас проблема "Томагавков", которую непонятно как решать.

Карина Орлова

Больше всего мне нравится, что когда В.Путин пугал США ядерным ударом по Флориде, где находится в том числе резиденция Трампа Мар-а-Лаго, россиянам было ОК.

А теперь орут на всех телеканалах и телеграмах про третью мировую, когда Трамп решил ударить по Асаду и его союзникам за химическую атаку.

Товарищи, Путин - союзник военному преступнику Асаду, а не американцам. И да, год назад США разбомбили сирийскую авиабазу с российскими самолетами, и Путин сжевал.

Два месяца назад из дронов перехерачили российских наемников, и опять Путин сжевал.

Но главное, что когда он, Путин, посылает оружие и войска в Сирию, тут россияне не чувствуют угрозу третьей мировой, все норм.

Товарищи, раскрою вам один секрет: российский фондовый рынок можно обвалить одним росчерком пера на указе о скромных санкциях. А уничтожить российскую финансовую систему можно нажатием на одну кнопку. Нет, не на ту самую заветную, а отключив Россию от СВИФТа.

Или запретить госбанкам и госкомпании проводить операции в долларах. И все, раше крыш.

Или заморозить России казначейские обязательства США (а эта воинственная страна Россия, не будь дурой, держит деньги именно в США). Как Ирану.

Вот тоже быстрый и эффективный способ.

Не проще ли расслабиться? Конец неизбежен.

Артем Рондарев

А также надеюсь, что первый ядерный заряд от Трампа промахнется и <долбанет> не очень близко от Москвы, чтобы все патриотические блогеры, все авторы вестника Вована и Лексуса портала RT, беобахтера, ураганного портала Взгляд, Маша Захарова, Мараховский, Прилепин, Ольшанский и прочая сволочь успели подумать, увидев ядерный гриб: СЛАВА БОГУ МЫ СОВЕТСКИЕ РУССКИЕ МЫ НЕ СДАЛИ НАШУ ИДЕНТИЧНОСТЬ И НАШИ ЦЕННОСТИ ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ХОРОШО ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГЕНЕРАЛИССИМУС СТАЛИН.

Одна сторона утверждает, что война необходима Трампу, другая - что Путину.

Между тем по телеканалу Россия-24 на всякий случай показали сюжет о том, что брать с собой в бомбоубежище:

Сергей Смирнов

Я вот в бомбоубежище был позавчера. Я по советским временам помню все эти страшилки про ядерную войну. В новостройках строили эти бомбоубежища. И прямо около моего дома было одно из них, так мы это место в детстве и называли – бомбоубежище. Но в 1990-х его конечно же перепрофилировали.



В бомбоубежище я позавчера менял резину с зимней на летнюю. Рискованно, конечно, с такой геополитической ситуацией

Оптимистичные комментаторы считают, что таким образом россиян отвлекают от более насущных проблем.

​Аббас Галлямов

Послание властей лояльным элитам. Ведь нелояльные «Россию-24» не смотрят, а если бы хотели ширнармассы напугать, то показали бы этот сюжет по Первому.

Смысл, наверное, следующий: «Да, доллар растёт, рубль падает, но ведь главное, чтобы войны не было, так ведь?»

ПОСТПРАВДА

Не надо бояться ядерной войны. За два, три года нас так задушат в объятьях «торговой и экономической войны», что вам ядерная будет за счастье. Трудные времена наступают. «Зима будет длинной...»

Аркадий Бабченко

Да не будет никакой Третьей мировой, расслабьтесь.

Точнее, пока не будет.

Так-то - обязательно бахнем!

Но потом.