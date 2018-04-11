Доклад Freedom House: Россия - страна с укоренившейся автократией

Нелиберальная политика в Венгрии и Польше, подорвала основы и перспективы демократии в в странах Центральной и Восточной Европы, на Балканах и в евроазиатском регионе. Об этом говорится в исследовании правозащитной организации Freedom House "Государства в переходном периоде" (Nations in Transit). Составители документа отмечают, что 19 из 29 стран имеют самые низкие демократические показатели. Второй год подряд количество стран с авторитарными режимами превышает число демократических стран.

В группу евразийских стран с укоренившимися автократиями вошли Белоруссия, Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Заключительное, 23-е место, в этой группе занимает Туркмения.

По оценке аналитиков Freedom House, в 2017 году главной задачей для российских властей была подготовка к президентским выборам. Авторы доклада отмечают, что Владимир Путин победил на выборах в отсутствие конкуренции. Возможного соперника действующего президента – оппозиционера Алексея Навального- не допустили к выборами из-за "сфабрикованных обвинений в коррупции", говорится в докладе.

​Эксперты Freedom House также отмечают усиление давления на диссидентов, оппозицию и представителей ЛГБТ-сообщества.

Авторы напоминают о деле бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Утверждается, что оно стало результатом разногласий последнего с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

В числе оппозиционных лидеров аналитики Freedom House выделяют Навального, который сумел создать "разветвленную региональную сеть из добровольных помощников и своих сторонников".

Согласно докладу, впервые с 2014 года снижение основных демократических показателей продемонстрированы на Украине. Политики использовали продолжающуюся российскую агрессию на востоке страны для усиления патриотической риторики и атак на некоммерческие организации и журналистов, отмечают правозащитники.

Массовые протесты, произошедшие в 2017-18 годах в Словакии и Румынии, привели к снижению индексов развития демократических институтов. В Латвии причиной такого же падения основных показателей стали скандалы, связанные с отмыванием денег в банковском секторе. Сербия столкнулась с концентрацией власти в руках президента страны Александра Вучича.

Три государства – Македония, Узбекистан и Эстония –продемонстрировали рост положительных рейтингов.