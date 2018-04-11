Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В России могут появиться "интернет-дружинники"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев

В России могут появиться "интернет-дружины". С такой инициативной выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, "интернет-дружины" будут использовать для "патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".

Что именно должны будут делать такие "дружинники", Патрушев не уточнил, отметив только, что их будут набирать их числа блогеров, а к работе "интернет-дружин" привлекут официальные интернет-ресурсы региональных и местных властей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российские власти неоднократно предпринимали попытки для сотрудничества с популярными блогерами. В частности, в марте прошлого года с ними встречался министр культуры Владимир Мединский, а в июне прошло первое заседание совета видеоблогеров при Госдуме.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG