В России могут появиться "интернет-дружинники"

В России могут появиться "интернет-дружины". С такой инициативной выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, "интернет-дружины" будут использовать для "патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи".

Что именно должны будут делать такие "дружинники", Патрушев не уточнил, отметив только, что их будут набирать их числа блогеров, а к работе "интернет-дружин" привлекут официальные интернет-ресурсы региональных и местных властей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Российские власти неоднократно предпринимали попытки для сотрудничества с популярными блогерами. В частности, в марте прошлого года с ними встречался министр культуры Владимир Мединский, а в июне прошло первое заседание совета видеоблогеров при Госдуме.