Россия и Египет возобновляют авиасообщение после двухлетнего перерыва. "Аэрофлот" и Egyptair будут совершать по три рейса в неделю. На сегодняшний рейс из Москвы в Каир продано около 120 билетов. До конца октября забронировано около четырёх тысяч мест в каждую сторону.

Прямые рейсы между Египтом и Россией было прекращены по решению Москвы в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту находились 217 туристов и семь членов экипажа, все они погибли.

ФСБ признала, что причиной катастрофы был теракт. Ответственность за него взяла террористическая группировка "Исламское государство".

Для возобновления рейсов Россия потребовала от Египта усилить меры авиационной безопасности. Как сообщает газета "Коммерсант", безопасность помимо египетских служб и полиции будут обеспечивать российские силовые структуры.Чартерное сообщение с городами Шарм-эш-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым. Если Москва будет довольна работой аэропорта в Каире, стороны начнут переговоры и авиасообщению с курортами.