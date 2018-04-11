В Алжире при крушении военного самолета погибли более 250 человек

257 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире. В числе погибших – 10 членов экипажа. Об этом сообщают алжирские средства массовой информации со ссылкой на официальные источники.

Самолет разбился на подлете к аэродрому Буфарик, в 30 километрах от столицы Алжира. Местная пресса сообщает, что на борту находились солдаты алжирской армии. По информации журналистов, возможным пунктом прибытия был город Бешар на юго-западе страны.

Причина катастрофы выясняется.