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В Алжире при крушении военного самолета погибли более 250 человек

На месте крушения самолета в Алжире, 11 апреля 2018 года

257 человек погибли в результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире. В числе погибших – 10 членов экипажа. Об этом сообщают алжирские средства массовой информации со ссылкой на официальные источники.

Самолет разбился на подлете к аэродрому Буфарик, в 30 километрах от столицы Алжира. Местная пресса сообщает, что на борту находились солдаты алжирской армии. По информации журналистов, возможным пунктом прибытия был город Бешар на юго-западе страны.

Причина катастрофы выясняется.

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