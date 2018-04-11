ЕСПЧ поддержал жительницу Чечни, у которой бывший муж украл сына

Европейский суд по правам человека присудил 15 тысяч евро жительнице Чечни, у которой бывший муж украл сына. Суд в Грозном оставил ребёнка с отцом. ЕСПЧ посчитал, что в отношении Элиты Магомадовой было нарушено её право на уважение частной и семейной жизни.

После того, как в 2013 году у Магомадовой украли сына, она обратилась в суд города Грозный. Правозащитники считают, что в ведомстве не проверили информацию должным образом и не приняли во внимание обстоятельства дела, оставив ребёнка с отцом. Магомадовой вернули сына только в 2015 году, после того, как её бывший муж погиб в аварии, а его родственники не оказывали ребёнку должного ухода, сообщает "Медиазона".