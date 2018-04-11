Цукерберг отвечает на вопросы в Палате представителей США

Основатель и глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг отвечает на вопросы Палаты представителей США. Тема слушаний - прозрачность и использование данных потребителей.

"Стало очевидно, что мы недостаточно сделали для того, чтобы наша сеть не использовалась для каких-то неблаговидных целей. Я сожалею о наших ошибках. На нас лежит ответственность не только за создание инструментов коммуникации, но и за их защиту", - заявил в начале своего выступления Цукерберг, имея в виду крупнейшую утечку данных пользователей Facebook, которые использовала в том числе в политических целях компания Cambridge Analytica. На слушаниях Цукерберг признался, что даже его собственные личные данные в нарушение законодательства стали добычей третьих лиц.

Цукерберг признал "неизбежным" участие государства в регулировании социальных сетей. Разговоры о необходимости принятия законодательных мер для такой регуляции стали появляться после того, как стало известно об использовании Facebook для вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

Накануне, выступая перед сенаторами, Цукерберг признал, что не принял достаточных мер для противодействия фальшивым новостям, иностранному вмешательству и появлению в сети "языка ненависти". Цукерберг заявил, что "в России есть люди, чья работа – пытаться использовать наши системы и другие интернет-системы". Цукерберг назвал происходящее "гонкой вооружений" и подчеркнул важность укрепления Facebook, чтобы противодействовать внешним попыткам влиять на избирательные кампании.