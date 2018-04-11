Мэй: все данные свидетельствуют о вине Асада в химатаке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в среду, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ответственность за химическую атаку в сирийском городе Дума 7 апреля несет именно режим Башара Асада.

По словам Мэй, она продолжает консультации с союзниками по поводу мер, которые необходимо предпринять, чтобы исключить применение химического оружия в Сирии в будущем и наказать виновных.

Ранее газета The Times сообщала, что Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране.

Президент США Дональд Трамп предупредил в среду о возможном скором нанесении ракетных ударов по Сирии, обвинив Россию в покровительстве сирийскому режиму.

Министерство обороны России в среду вновь заявило, что химическая атака в Думе была "инсценировкой" и возложила ответственность за это на группу волонтеров "Белые каски". Минобороны России также назвало недостоверным сообщение Всемирной организации здравоохранения о сотнях пострадавших от предполагаемой химической атаки в Думе.

По сообщениями российского минобороны, в город Дума, который повстанцы согласились покинуть, в четверг 12 апреля войдут подразделения российской военной полиции.