Юлия Скрипаль: я решила пока не принимать помощь от посольства РФ

Полиция Лондона вечером в среду опубликовала заявление от имени Юлии Скрипаль, выписанной ранее на этой неделе из больницы, где она лечилась после отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

В заявлении Скрипаль подтверждает, что ей было передано предложение о содействии от российского посольства в Великобритании, однако пока она решила воздержаться от того, чтобы его принять. Скрипаль не исключает, что может изменить свое мнение.

Юлия Скрипаль также попросила свою двоюродную сестру Викторию не пытаться вступать с ней в контакт или навещать ее. Она подчеркнула, что никто кроме ее самой не может говорить от ее имени. Дочь бывшего агента ГРУ подчеркнула, что пока не готова общаться с прессой, однако выразила надежду на то, что вскоре сможет это сделать. Она также подчеркнула, что находится в контакте с друзьями и родственниками.

Юлия Скрипаль подчеркнула, что ее отец по-прежнему серьезно болен и находится в больнице, и она тоже еще не преодолела последствий отравления. Где она находится, она не сообщила, но отметила, что с ней в контакте находятся сотрудники полиции, которые заботятся о ней, а также проводят следственные действия. Британская пресса ранее сообщала, что она находится в "безопасном месте", предположительно в военном госпитале.

Посольство России в Британии ранее требовало от британских властей обеспечить доступ консула к Юлии Скрипаль - гражданке России.

Британские власти обвиняют Россию в организации отравления Сергея и Юлии Скрипаль при помощи отравляющего вещества "Новичок", Москва это отрицает.