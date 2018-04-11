Трамп и Мэттис обсудили возможные удары по Сирии

Президент США Дональд Трамп в среду встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, чтобы обсудить приготовления к возможному ракетному удару по Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума - сообщают источники агентства Bloomberg. По данным источников, удары вряд ли будут нанесены в ближайшие часы - Соединенные Штаты еще дорабатывают план своих действий.

Источники Би-би-си ранее сообщили, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова отдать приказ присоединиться к американским ударам по Сирии даже без обсуждения в парламенте. Сама Мэй заявила, что пока все данные указывают на то, что химическую атаку осуществили войска сирийского президента Башара Асада. Такого же мнения и США.

Ранее в среду Трамп в твиттере призвал Россию отказаться от поддержки Асада и пообещал, что вскоре в Сирии будут задействованы ракеты. В следующем твите Трамп призвал Россию отказаться от гонки вооружений и сотрудничать с США.

Москва ставит под сомнение сам факт химической атаке в городе Дума, говоря о провокации и "инсценировке". Боливия, поддерживающая Россию на внешнеполитической арене, потребовала в четверг созвать заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить "угрозы одностороннего военного вмешательства" в ситуацию в Сирии.